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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Лавры, очередной номер журнала «Печерский Благовестник» посвящен празднику Пятидесятницы - Дню Святой Троицы. 

В него вошли интервью с Прдестоятелем УПЦ Блаженнейшийм Митрополитом Онуфрием, статьи наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, а также насельников монастыря, сотрудников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, современных богословов.
 
Также в номере можно найти новости Лавры, подробные жития Киево-Печерских святых, редкие фотографии обители и многое другое.
 
Приобрести «Печерский Благовестник» можно во всех церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в интернет-магазине lavra.com.
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