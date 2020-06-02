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Для прекращения войны на Донбассе во главу угла необходимо ставить вопрос пользы государства и пользы людей.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко) в эфире телеканала «112 Украина», говоря о благотворительной помощи, которую Лавра оказывает беженцам Донбасса.

По его словам, «за 2014-2015 годы в Лавре проживали около 1000 человек, среди которых 470 – дети. Также в 2015 году обитель приняла 176 беременных мамочек и 74 парализованных человека».

Ежедневно в Лавре кормили от 3 тыс до 5 тыс человек, а также оказывали помощь беженцам, которые живут в Святогорске.

Митрополит Арсений рассказал, что Лавра самостоятельно оплачивает полностью даже все коммунальные услуги.

«Особой помощи государства мы не получали. Это в основном была благотворительная помощь от многих епархий, включая не только епархии Украины, но и зарубежные. К нам приходила помощь и от владыки Нью-Йоркского и Восточно-Американского – митрополита Илариона. Приходила помощь из Лондона, из Парижа, из Австралии, отовсюду. Японский посол оказывал помощь Украине. От государства особой помощи ни лавра, ни беженцы не получали», - сообщил владыка.

На сегодняшний день Святогорская лавра помогает больницам Славянска, Краматорска, детскому дому в Красном Лимане и психиатрической больнице в Краматорске, которая лишена финансирования.

По словам владыки, сегодня в обители проживает 120 беженцев, из них около 30 человек – дети.

Отвечая на вопрос о путях решения конфликта на Донбассе, наместник Святогорской Лавры отметил роль объединительной миссии УПЦ и заявил, что Церковь «с первых дней призвала сесть за стол перемирия и до сих пор остается Матерью, что объединяет, как это было во все времена».

«В Лавру едут паломники отовсюду, из Буковины, с Волыни, из Винницы, с юга и центра страны, с подконтрольных и неподконтрольных территорий Донбасса, и все здесь находят мир и взаимопонимание. Мы не видим разделение народа, противостояние, разделение - в умах политиков и в умах депутатов ВР. Здесь нет вопросов, разделяющих людей. Все едины в вере», - отметил владыка Арсений.
ForUm

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