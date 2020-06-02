Прокуратура Сумской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Сум, который пытался создать террористическую группу с целью образования «Сумской народной республики» (ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, проведенного сотрудниками Службы безопасности Украины, действуя по предварительному сговору с сообщником, обвиняемый в 2015 году пытался создать террористическую группу. Главной задачей экстремистского формирования было изменение территориальной целостности Украины путем образованием на территории Сумщины фейковой республики.

Учитывая, что обвиняемый с целью избежания уголовной ответственности длительное время скрывается от следствия на территории Российской Федерации, к нему было применено специальное досудебное расследование.

Следует отметить, что сообщника обвиняемого уже признали виновным и заочно приговорили к 13 годам 8 месяцам лишения свободы за создание террористической группы, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц.