также в разделеРелигия
Белоцерковская епархия УПЦ просит помочь вдове священника 21
Сербский епископ объяснил, какой урок можно извлечь из пандемии 8
В Хорватии возобновил работу собор СПЦ, пострадавший от землетрясения в марте 16
В Беларуси после карантина открылся Жировичский монастырь 10
Умер один из старейших архиереев РПЦ 39
В Одессе наградили православную молодежь за помощь нуждающимся во время карантина 49
В Киево-Печерской лавре молились за врачей, борющихся с пандемией 11
В УПЦ в День защиты детей напомнили взрослым об ответственности 8
На Закарпатье 700 детей получили сладкие подарки от Мукачевской епархии УПЦ 10
В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия 8
В Херсон прибудет чудотворная Касперовская икона Божией Матери 32
Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно беречь чистоту веры 12
На Кировоградщине нашли захоронение священника, убитого сто лет назад 31
В Одессе освятили храм УПЦ в честь царицы Тамары, построенный грузинской диаспорой 27
Епископ УПЦ: Построить мощное государство украинцам поможет единство 17
В РПЦ сравнили «онлайн-причастия» ПЦУ с сеансами Кашпировского 15
Совет Церквей призвал Раду отклонить гендерные законопроекты 3316-2 и 3316-3 32
На Винниччине активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Луке-Мелешковской 12

В Спасо-Преображенском скиту Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 1 июня состоялось отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры, возглавил чин отпевания Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Заупокойную литургию в храме Печерской иконы Божией Матери в лаврском скиту по улице Ягодной совершил наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После отпевания Михаила Литвиненко похоронили на братском кладбище.

«Михаил Семенович для каждого из нас является примером, каким должен быть человек Церкви. Он никогда не оставлял храма, непрестанно молился, он жил Богом и жил Церковью. Пусть Господь упокоит его душу в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания», - сказал наместник Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, заслуженный деятель искусств Украины Михаил Литвиненко скончался 30 мая на 94-м году жизни. Более 17 лет он возглавлял Митрополичий хор во Владимирском соборе Киева. В 1992-2008 годах был регентом в Киево-Печерской лавре. Является автором и композитором многих церковных произведений, удостоен ряда церковных орденов и наград. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги