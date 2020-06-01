В Киево-Печерской лавре состоялся благодарственный молебен о врачах, которые борятся с пандемией коронавируса.

Фото:Lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua, богослужение совершил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в Крестовоздвиженском храме лавры.

«Во время молебна были вознесены сугубые молитвы о врачах, которые в период распространения коронавируса трудились и боролись за жизни наших соотечественников», – сказано на сайте монастыря.

По окончании богослужения митрополит Павел обратился к молящимся, среди которых были медицинские работники, с благодарственным словом.

Митрополит Павел поблагодарил врачей за самоотверженное служение.

«Вы вовремя оказывали помощь тем, кто в этом нуждался, в том числе и для заболевшей братии Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Пусть же Господь по молитвам всех угодников Печерских, преподобных Агапита врача безмездного, Ипатия целебника, Дамиана целебника и всех святых укрепляет вас в ваших трудах, а молитвы о вас будут непрестанно возноситься братией в нашей святой обители!» – сказал наместник лавры.

Всем молящимся владыка вручил памятные подарки и призвал на всех Божие благословение.