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20 мая глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов зарегистрировал законопроект 3509, который предлагает добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения, речь идет о выделении 35 млрд грн.

Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, речь идет о выделении из Covid-фонда 35 млрд грн на строительство дорог. Эти средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и - что очень интересно - на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291,7 млн грн)», - говорится в сообщении.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие позволит создать дополнительный спрос на продукцию других отраслей экономики в объеме 25,3 млрд грн. (Правда, такое утверждение «сработает» исключительно при условии, что вся техника и материалы для строительства дорог будут украинского производства). Также, по мнению авторов законопроектов, это приведет к созданию дополнительного спроса на 63 тыс. рабочих мест (правда, никаких расчетов в пользу этой цифры авторы не приводят).

Как сообщают эксперты Центра, в госбюджете для этих целей уже есть специально созданный дорожный фонд, и прямое финансирование бюджета Укравтодора - т.е увеличить финансирование дорог можно было бы через эти учреждения.

Также у экспертов вызывают сомнения по пункту «увеличения прибылей», ведь таким образом госбюджет заставляет всех налогоплательщиков целенаправленно платить за увеличение прибыли отдельных субъектов хозяйствования (причем в законопроекте не сказано, идет ли речь именно о государственных субъекты или нет).

Сообщается, что сам процесс принятия законопроекта и после этого – разработка нормативной базы под него очень длительным и может занять много месяцев.

«Вместе с тем, деньги Covid-фонда доступны для правительства лишь в течение действия карантина + 30 дней после его завершения. Таким образом, если правительство будет пытаться использовать для строительства дорог средства именно этого фонда - это означает, что у правительства будет совсем не эпидемиологическая причина как можно дольше не отменять карантин», - резюмируют аналитики.

Напомним, Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными остаются 51,6 млрд грн.
ForUm

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