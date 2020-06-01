Необходимо свято беречь чистоту Православной веры, ведь в ней источник нашего спасения.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Мы должны беречь чистоту своей веры, потому что в ней все изложено верно: верное понятие о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе Святом, о Матери Божией, о святых угодниках, о Кресте, о Церкви, обо всем, что касается нашего спасения», - призвал Блаженнейший.

По словам Предстоятеля важно, чтобы «вера была для нас не просто верой ума, но и верой жизни, чтобы мы жили по этой вере».

«Кто живет по Православной вере, по православным понятиям заповедей Божиих, тот имеет очень большую благодать и большое утешение оттого, что он находится в разумении Бога, в понимании себя самого, в понимании названия человека и его жизни на земле. Пусть Господь помогает нам всем хранить Святую Православную веру и своей жизнью свидетельствовать всем людям о том, какая она красивая, какая она добрая и какая она спасительная для каждого из нас!» - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.