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На Кировоградщине попрощались с 24-летним военным Виталием Лимборским, погибшим в зоне  Операции объединенных сил.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Александрийской епархии, 29 мая в   храме в честь святого Максима Исповедника села Субботцы отпевание провели священники УПЦ.

«Только за четыре дня до окончания срока службы в ООС пуля снайпера забрала у родителей сына, которому не так давно исполнилось всего 24 года. Немало местных жителей и сослуживцев собралось, чтобы проводить в последний путь Виталия Лимборского. Духовенство Александрийской епархии выражает свои соболезнования близким и родным», - рассказали в пресс-службе епархии.
ForUm

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