также в разделеПолитика
США: Зеленский должен выяснить, откуда у Деркача «пленки», а не преследовать Порошенко 78
Медведчук: Желаю Зеленскому исправить ошибки, набрать команду профессионалов и изменить ситуацию в стране к лучшему 18
Сийярто перед встречей с Кулебой позвонил в Болгарию 34
Медведчук: Происходит спекуляция и пиар – газ для населения должен подешеветь в 2,8 раза 29
Нападение на офис Медведчука обсудили на заседании ОБСЕ 41
Порошенко завтра не пойдет на допрос, потому что его вызвали через «видосик» 45
Порошенко попросил музей о выставке после вызова в ГБР 15
Германия отказала Онищенко в предоставлении убежища и просит покинуть страну 328
Медведчук: Продавать домашних животных за долги – это дикость и цинизм 25
В Украине планируют создать военно-промышленное министерство 58
Кулеба: После вывода войск РФ из ОРДЛО администрации оккупантов расформируют 93
На следующем заседании ТКГ обсудят списки на обмен 15
ОП: РФ не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО 703
Меркель поддержала сохранение санкций против РФ за агрессию в Украине 24
Миссия Украины в ООН: РФ связала снятие санкций с прекращением огня на Донбассе 190
Порошенко повторно вызывали на допрос в ГБР 41
Разумков: «Языковой» закон надо менять 219
Кабмин утвердил последние три плана ОТГ в областях, Крым – после деоккупации 58

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию своих доходов за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные декларации Шмыгаля в Едином реестре, сообщает УНИАН.

 Согласно поданной декларации, премьер-министр владеет домом, земельными участками и почти 3,4 миллиона гривен доходов.

Отмечается, что Шмыгаль в 2019 году заработал 2 233 640 гривен в ВП «Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК» Западэнерго. Кроме того, 925 464 гривни он получил по совместительству в «ДТЭК Востокэнерго» и 229 958 гривен в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно декларации у него есть 155 тысяч долларов. Также он является собственником земельного участка в селе Хоросница Львовской области, площадь которого составляет 2200 квадратных метров, а также гараж - 15,9 квадратного метра.

Кроме того, у жены премьер-министра Екатерины Шмыгаль есть 80 тысяч долларов, а также дом во Львовской области площадью 215,9 квадратного метра и земельный участок в 151 квадратный метр.

Также в городе Каменка-Бугская и селе Хоросница Львовской области она владеет нежилым помещением в 417,2 квадратного метра и земельным участком площадью 2200 квадратных метров.

Вместе с тем у Екатерины есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги