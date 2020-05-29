Пандемия COVID - 19 показала, насколько мы слабы и склонны к панике, а также обнажила язвы, которым подвержено украинское общество.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью Аналитическому центру свт. Василия Великого.

«Коронавирусная инфекция показала нам, насколько мы слабы. Ведь даже только звук о возможной опасности повергает нас в панику. Коронавирус показал, что у нас, в Украине, более 30% населения не готовы прийти на помощь друг другу. Из этого нужно делать выводы. Мы расслабились, а вирус сделал нам встряску, заставил испытать нас на человечность», - отметил владыка.

По его словам, многие в период карантина по-особому остро ощутили одиночество и увидели отношение власти к Церкви.

«Человек посещающий храм много лет, сегодня почувствовал себя одиноким. Власть, которая разрешает работу супермаркетов, ломбардов, магазинов и проч., но при этом запрещает посещение храмов. Многие это восприняли как норму, что показывает, насколько расслаблено, больно современное общество. Подобные действия власти, которая разрешает посещение банков, музеев, рынков, но ограничивает доступ верующего человека к храму, внушают, что для человека важны только хлеб и зрелища, но не душа», - подчеркнул митрополит Лука.

По мнению архиерея, в сложный период Церковь не должна приспосабливаться, а оставаться верной Христу.

«Мы, люди, должны слышать голос Христа и делать все, чтобы не утратить этот дар, а Церковь (в лице священнослужителей) – чтобы каждый мог участвовать в спасительных Таинствах Церкви, ради того, чтобы Христос был целью, к которой мы идем», - сказал митрополит Лука.

Он объяснил, насколько важны для христиан Таинства.

«Евхаристия соединяет причастника со Христом и друг с другом. Церковь – это не только собрание верующих. Когда христиане собираются вместе, Христос присутствует посреди них до такой степени, что можно сказать, что Церковь есть Христос. Матерь-Церковь никогда не навредит своему чаду и создаст все необходимые условия, чтобы не лишить его Святых Таин, соединяющих со Христом», - отметил владыка.

Как сообщалось ранее, митрополит Лука Запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви.