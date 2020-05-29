В течение 23-29 мая средняя стоимость сжиженного газа на АЗС выросла на 47 коп./л, до 9,85 грн/л. За май автогаз на АЗС подорожал на 1,37 грн/л (16,2%).

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

В течение недели сети ОККО и WOG повысили стоимость на АЗС в Киеве на 40 коп./л, до 10,59 грн/л. Также стоимость выросла на АЗС операторов во всех регионах Украины. Оператор Avantage 7 поднял стоимость LPG на АЗС в Киеве на 1,3 грн/л, до 9,55 грн/л. На 1,2 грн/л выросла цена на столичных станциях «БРСМ-Нафты». Сеть Glusco повысила стоимость LPG на 1 грн/л, до 9,95 грн/л. В сети Parallel газ за неделю подорожал на 1 грн/л, до 10,79 грн/л. Средняя в сети BVS выросла на 70 коп./л до 9,99 грн/л, а upg – на 1,23 грн/л до 9,94 грн/л. В Харьковском регионе на 0,9-1,18 грн/л выросла цена на станциях U.GO, Marshal, Rоdnik – до 9,89-9,98 грн/л. В Южных областях, николаевский оператор KVORUM повысил стоимость на 60 коп./л до 10,19 грн/л, одесский «Катрал» – на 1,8 грн/л до 9,77 грн/л, Gas Point на 1 грн/л до 10,99 грн/л. На АЗС Green Wave в тернопольском регионе газ подорожал на 40 коп./л до 10,20 грн/л, а ровненский оператор ОЛАС повысил стоимость на 1,1 грн/л до 9,90 грн/л. На 30-40 коп./л выросла на АЗС Chipo во Львовской и Ивано-Франковской области, до 10,30 грн/л та 10 грн/л

С начала мая 2020 г. средняя стоимость на АЗС выросла на 16,2% (1,37 грн/л), до 9,85 грн/л по состоянию 29 мая. При этом, средняя цена на АЗС в течение месяца составила 8,82 грн/л, на фоне 9,54 грн/л в апреле 2020 г. Подорожание на АЗС началось во второй декаде мая, после начала роста оптовых цен на импортный газ, а также повышение стоимости сжиженного газа украинского производства.