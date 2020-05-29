Во время карантина верующие передавали насельникам Киево-Печерской лавры необходимые лекарства и продукты.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Во время жёсткого карантина, в котором до недавнего времени находилась наша святая Лавра, охраняющие нас полиция и солдаты Национальной гвардии, тоже могли быть удивлены вашей помощью. Через шлагбаум в Лавру шел непрерывный поток пакетов с лекарствами, продуктами и всем необходимым. Видя все это, Бог сменил Свой праведный гнев на милость. Великая ваша любовь к Лавре и всем нам, монашествующим, несмотря на всю грязь, которая постоянно льется в сторону нашей Православной Церкви со стороны политиков в СМИ, может, и убедила власти смягчить карантин, и мы сейчас имеем возможность вновь вместе молиться здесь, у мощей святых угодников Божиих», - рассказал архимандрит Маркелл.

Он отметил, что благодаря такой помощи верующие «засвидетельствовали: Христос действительно посреди нас и есть, и будет».