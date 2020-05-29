В Нефтегорске (Россия) 28 мая православные молились в 25-ю годовщину со дня землетрясения, унесшего жизни более двух тысяч человек.

Фото: pravosakh.ru

В этот день в храмах Южно-Сахалинской епархии за богослужениями молитвенно помянули жертв катастрофы, сообщает patriarchia.ru.

В привокзальном сквере города Южно-Сахалинска у мемориала погибшим нефтегорцам состоялось памятное мероприятие. После минуты молчания клирик кафедрального собора Рождества Христова иерей Мариан Колищак совершил заупокойную литию по погибшим в результате землетрясения. Затем состоялось возложение венков.

В тот же день архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий посетил мемориал памяти погибших нефтегорцев.

***В час ночи 28 мая 1995 года в поселке Нефтегорск на острове Сахалин произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок всего за 17 секунд. По данным МЧС, на территории, попавшей в зону бедствия (около 1482 квадратных километров) проживало 55 400 человек. Из 3197 жителей поселка Нефтегорск погибло 2040 человек.

Было принято решение не восстанавливать поселок, а переселить уцелевших его жителей в другие населенные пункты. На месте поселка Нефтегорск установлена мемориальная плита с именами погибших. О местах нахождения разрушенных домов сегодня напоминают лишь плиты с высеченными на них номерами домов.