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Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по фактам подстрекательства сотрудниками ГУ Генштаба вооруженных сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова перешел на службу в ФСБ РФ.

Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против нашего государства, в частности через сбор и передачу сведений военного характера по Вооруженных сил Украины.

Двум представителям спецслужб РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент контрразведки СБ Украины.

Напомним, на этой неделе следователи СБУ сообщили о подозрении другому российскому разведчику, который склонил к государственной измене заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины.
ForUm

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