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Верующий человек всецело доверяет Богу и открывает свое сердце для радости, подобной ученикам Христа после Вознесения.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Ученики Христовы возвращаются в грешный мир, чтобы нести Евангелие и умирать ради любимого Спасителя. И в этом они обрели смысл жизни и ее радость. Теперь они знали – Христос всегда будет рядом, где бы они не находились», - напомнил владыка.

По его словам, необходимо услышать Евангельский призыв быть верными Христу.

«Мы призваны к тому, чтобы выйти встречать Его на облаках воздушных. Если да, то почему мы намагничиваем свои сердца земными заботами и печалями, которые лишают нас той светлой воздушности и легкости, которая необходима, чтобы «горе иметь сердца»?», - отметил митрополит Лука.

По его словам, люди, отягощенные грехами, не смогут ощутить полноту присутствия Господнего во Втором пришествии.

«Их каменные сердца будут слишком тяжелыми, чтобы подняться вверх, а их темные души, наполненные грехами, слишком мрачными, чтобы пропускать через себя Божественный Свет. Так закончится жизнь, прожитая в ноль», - сказал архиерей.

Он призвал верующих всегда быть с Богом.

«Сегодня у нас еще есть время наполнить свои души светом, а сердца радостью и ликованием, которые были у учеников Христа после Вознесения Господа. И дай Бог всем нам встретить Второе пришествие Христа не на земле, а на небе», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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