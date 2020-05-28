В Киево-Печерской лавре наместник и братия совершили панихиду о монахах, умерших от коронавируса.

Фото:lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, сегодня после литургии митрополит Павел совершил панихиду о новопреставленных монашествующих Святой Печерской обители и всех почивших «во время губительного поветрия»

Также в Аннозачатиевском храме Лавры был совершен благодарственный молебен, во время которого были вознесены сугубые благодарственные молитвы Богу за избавление от коронавирусной инфекции и снятии полуторамесячного карантина с монастыря.

Как сообщалось ранее, 25 мая Свято-Успенская Киево-Печерская лавра открылась после карантина.