Праздник Вознесения Господня учит верующих отрываться от земных привязанностей и чаще смотреть на Небо.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Александр Клименко в видео, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела.

«Этот праздник вселяет радость не только у нас, этот праздник вселил радость в свое время даже в учеников, которые, как мы читаем в Евангелие от Луки, «поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью »(Лк. 24: 52) ... Почему произошло так, что прощание с Господом превратилось в радостную разлуку? Что такого Господь даровал в тот момент ученикам еще до того, как они постигнут всю глубину Божьих тайн в празднике Пятидесятницы, в том даре, который Он им вот-вот пошлет? Господь дал им понять, что Он идет брать для людей, для всех тех, кто будет называться учениками, новые вершины. Он идет брать для них Небо», - рассказал отец Александр.

Священник УПЦ объяснил, почему важно отрываться от земных привязанностей.

«Нас все вокруг пытается заземлить, сделать так, чтобы мы переживали только о земных заботах, чтобы только земные проблемы сидели в нашем сердце. Тот, кто смотрит по вечерам новости или итоги недели, тот понимает, что человеку трудно смотреть на небо. Этому измученному и уставшему мужу очень трудно поднять глаза вверх и понять, что именно там его жизни. Но Господь в празднике Вознесении пытается научить нас отрываться от земли, отрываться от наших земных привязанностей ... Я пытаюсь крепко, обеими ногами, стоять на этой земле - мне хочется быть отцом для своих детей, мужем для своей жены, священником для своей паствы. Однако при этом всю свою жизнь прошу Господа, чтобы мысли мои и сердце мое всегда находились на Небе, всегда находились с Ним ... В этот радостный и светлый день желаю каждому чаще поднимать глаза к Небу, чаще смотреть туда, где находится наш Господь», - отметил отец Александр Клименко.

Священник поделился, что дня него «день Вознесения - это день экзамена моей Православной веры, это день, когда мое христианство выдерживает натиск на обычный наш материалистический скептицизм. Я не могу понять, но в это верю. Я верю в то, что Господь, сумел расположить к нам Небо, теперь на самом деле находится вместе с нашей плотью на Небесах. И каждому из тех, кто уповает на Его святое имя, открываются непостижимые перспективы. Эти необозримые поля Небесного Рая, которые теперь открыты для каждого из нас, для каждого из тех, кто считает себя христианином».