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В день праздника Вознесения Господня верующим важно посетить богослужение и принять участие в таинствах.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Для каждого православного христианина в праздник Вознесения Господня важно присутствовать на богослужении в храме и причащение Святых Христовых Таин, если есть такая возможность. Во время Причастия мы не просто приближаемся к Богу, а соприкасаемся с Ним. В этом и есть главный смысл человеческого бытия.

Также следует постараться сохранить мир и любовь в душе, особенно трудно это порой сделать по отношению к самым близким людям. Доброе слово, слова поддержки и утешения нуждающимся в этом – самое лучшее, что мы можем сделать для спасения своей души, и не только в праздник», - отметил владыка Антоний.

Архиерей объяснил значение праздника.

«Вознесение Господне – один из двунадесятых (что значит самых главных и значимых) праздников Православной Церкви. Празднуется Вознесение через сорок дней после Пасхи. Именно сорок дней Господь был со Своими учениками, обучая их неведомому ранее, тому, что было скрыто от них до Воскресения Спасителя.

Вознесение является кульминацией земной жизни Христа. Благодаря Вознесению Господнему человечество навеки приобрело бескрайние горизонты познания Божества», - сказал митрополит Антоний.
ForUm

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