также в разделеРелигия
В Церкви поделились опытом онлайн-обучения в воскресных школах 7
В Польше сняли ограничения на количество верующих во время богослужений 11
Епископ УПЦ объяснил, что означает для православных праздник Вознесения 26
Митрополит Антоний рассказал, что нужно делать на Вознесение 11
Лаврский заповедник открыл для богослужений УПЦ Трапезный и Успенский храмы 10
В годовщину Харьковского Собора состоялась лития на могиле Митрополита Владимира 25
Митрополит Антоний рассказал, какой праздник сегодня отмечают православные 9
Митрополит Онуфрий расскажет о духовном смысле праздника Троицы 12
Запорожский митрополит рассказал, какая потеря для верующего самая страшная 30
Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Вознесения Господня 31
Митрополит Элладской Церкви заявил, что медицина не должна воевать против веры 11
В Церкви обеспокоены возможным усилением контроля за личностью 114
Стало известно, как будут проходить паломничества на Афон 17
Митрополит Павел рассказал, как испытания помогают стать сильнее 35
На Ровенщине священники УПЦ станут донорами крови 14
Митрополит Антоний объяснил, почему Бог не всегда исполняет наши желания 26
Церковь опубликовала тексты домашних молитв в день праздника Вознесения Господня 236
В Киево-Печерской лавре на Вознесение Господне верующие будут молиться в четырех храмах 17

Если Бог посылает человеку болезни и страдания, то чтобы тот пришел к спасению.

Фото: Львоская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и опеке медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет в комментарии интернет-изданию «Фома».

«Болезнь — это не наказание. Творец посылает только добро и любовь, у Него нет темной стороны, Он никогда не желает человеку зла. Так и болезни — это посещение Бога, а не время нашей расплаты.

Да, ради этой важнейшей цели — спасения — некоторым надо пройти через боль и слезы. Но вспомните: Сам Господь добровольно принимает страдания для спасения рода человеческого: ранами Его мы исцелились (Ис 53:5). Это означает, что Богу было угодно в том числе и страдание сделать средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто со смирением и терпением доверяет себя Его воле. Страдая, человек понимает, насколько суетлива его жизнь, и обращается к Богу», - рассказал митрополит Филарет.

Архиерей объяснил, какой является задача верующего человека во время скорбей.

«Бог нас учит терпеть, учит прощать, учит надеяться. Задача человека в скорбях и испытаниях осознать свое внутреннее состояние, глубоко проанализировать свою жизнь и найти в ней то, что необходимо изменить. Человек, работающий над собой, готовый приносить покаяние и очищать себя, любящий ближних и совершающий добрые дела, начинает созидать будущую жизнь уже здесь, на земле. Такого человека, несомненно, страдания в земном мире ведут к жизни вечной.

С одной стороны, Господь испытывает в страданиях и скорбях, а с другой стороны — показывает нам, что Он здесь, с нами в этот момент. Когда человеческие средства исчерпаны, православному человеку следует вспомнить о том, что сила Божия в человеческой немощи совершается, именно в самых глубинах страданий он способен встретится со Христом, взявшим на себя наши скорби и страдания (Ис 53:4)», - отметил иерарх УПЦ.

Владыка Филарет подчеркнул, что у всех разные пути к спасению.

«Конечно, бывает и так, что люди живут счастливо без всяких страданий и испытаний, но это не значит, что их Бог оставил. Многие люди живут праведно, и, возможно, счастливая жизнь — это ответ Бога. Бог нас не оставляет, мы оставляем Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что не верно думать о том, что солнце скрывается от слепого человека, человек по своей природе не может видеть солнечных лучей, так и не верно говорить о том, что Бог отворачивается от человека — это сам человек поворачивается к Богу спиной и, подобно слепому, не видит его, а порой даже не чувствует тепла от Его Божественного света.

Да, у всех нас разные пути к спасению — у кого-то через страдания, у кого-то через счастье. Главное, чтобы мы не избегали того пути, которым Господь нас ведет», - подытожил митрополит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги