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В Киево-Печерской лавре, 27 мая, в 28-ю годовщину Харьковского Архиерейского Собора, на котором Предстоятелем Украинской Православной Церкви был избран митрополит Владимир (Сабодан), духовенство Киевских духовных школ совершило заупокойную литию на могиле покойного Блаженнейшего.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, богослужение возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр. Ему сослужили клирики академического храма в честь Рождества Божией Матери, у стен которого находится могила Блаженнейшего митрополита Владимира.

Были вознесены молитвы об упокоении душ всех усопших участников Харьковского Собора.

*** Харьковский Архиерейский Собор состоялся 27-28 мая 1992 года на территории Покровского мужского монастыря. Главной причиной созыва Собора стали неканонические действия митрополита Филарета (Денисенко), который нарушил клятву, данную перед Крестом и Евангелием на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в апреле того же года, о поддержании церковного мира и оставлении должности Предстоятеля Украинской Православной Церкви. 

Согласно решению Харьковского Собора, митрополит Филарет (Денисенко) был низложен с должности с запрещением в священнослужении. Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины был избран митрополит Владимир (Сабодан).
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