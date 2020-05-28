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Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут расформированы после восстановления правительством Украины своего контроля над этой территорией. Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает LIGA.net.

«Мы с ними (боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР. — Ред.) не будем вести разговоры. Соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где в этой картинке оккупационные администрации? Ответ — нигде», — заявил Кулеба.

Напомним, с 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы решили приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса. 
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