Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет о духовном смысле праздника Троицы.

Фото: Интер

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет на телеканале «Интер» 30 мая в 06.30.

«Господь создал все, что мы видим вокруг нас. На каждое творение Господь возложил печать Троического Божества. Давайте заботиться, дорогие братья и сестры, чтобы этот образ, который мы имеем в себе, был не поврежден», – сказал Митрополит Онуфрий в анонсе передачи.

В прошлом выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно делать, чтобы молитвы были услышаны.