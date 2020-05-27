Французская газета Le Monde исправила интерактивную карту распространения коронавируса, и теперь Крым на ней обозначен как часть Украины, сообщает «Европейская правда».

Речь идет об интерактивной карте в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.

26 мая при наведении курсора на Крым активировалась и карта Российской Федерации. Однако по состоянию на 27 мая ошибка исправлена ​​и Крым обозначен как украинская территория.

26 мая посольство Франции в Украине разместило в Twitter сообщение, что Франция не признает и не будет признавать аннексию Крыма и поддерживает восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.