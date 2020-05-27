также в разделеОбщество
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине
Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину 7
Укрзализныця начнет продажу билетов за 90 дней до отправления 10
Житомирского налоговика задержали на $12 тысячах взятки 11
ОГП расследует дело вице-адмирала ЧФ РФ, подстрекавшего украинских военных к госизмене 17
Гидрометцентр: Дожди спасли Украину от засухи 32
Министр по делам ветеранов получил 500 тысяч помощи от государства 24
Украина отреагировала на оскорбление Шредером посла Мельника 24
В США анонсировали новые санкции против «Северного потока-2» 20
СМИ узнали имя раненого в Киеве черногорского организатора наркокартеля 17
Венедиктова – САП: Приведите яркие примеры приговоров коррупционерам 13
Петицию о передаче Киевской лавры ПЦУ переадресовали Кабмину 55
ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции 25
Еще одна страна направила гумпомощь украинским медикам 18
В ВСУ от коронавируса умер работник, тест которого не выявил болезни 24
В Украине заработали железнодорожные кассы 23
Адвокат: Изнасилованную в Кагарлыке девушку в полицию заманил сосед 43
Дела Майдана: Еще против двух судей завершили расследование 16

Французская газета Le Monde исправила интерактивную карту распространения коронавируса, и теперь Крым на ней обозначен как часть Украины, сообщает «Европейская правда».

Речь идет об интерактивной карте в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.

26 мая при наведении курсора на Крым активировалась и карта Российской Федерации. Однако по состоянию на 27 мая ошибка исправлена ​​и Крым обозначен как украинская территория. 

26 мая посольство Франции в Украине разместило в Twitter сообщение, что Франция не признает и не будет признавать аннексию Крыма и поддерживает восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
18
Теги