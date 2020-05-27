Бог не всегда исполняет желания человека, с которыми он обращается в молитве, а воспитывает в нем терпение и смирение.

Фото: Митрополит Антоний / Скрин

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видеообращении, опубликованном на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Господь порой не сразу исполняет наши желания, а если исполняет, то не все. На это есть причина. Таким образом, Он приучает нас терпеть, воспитывает терпение, ведь без терпения нельзя достичь ни одной добродетели. Все в жизни человека основывается на умении терпеть. Все добрые и светлые чувства проявляются вследствие терпения: мужество, благородство, сострадание, чуткость», - рассказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что «без терпения нет настоящей молитвы. Наша порывистость не позволяет звучать искренней просьбе в нашем сердце. Мы просим впопыхах, на бегу. Нет глубокого и вдумчивого обращения к Богу, а Господь ждет именно этого».

Владыка Антоний отметил, что, не сразу исполняя желания человека, Бог учит его смирению.

«Когда наши желания не исполняются по первой просьбе, щелчку – мы теряемся. Эта растерянность спасительна. Она ведет к смирению. Мы начинаем осознавать, что своими силами, сильным хотением, мы не можем изменить ситуацию, не в состоянии сдвинуть ее с мертвой точки. Есть сила, которая не позволяет сделать этого. Именно в момент полной растерянности мы обращаем свой взор к Богу. Мы понимаем, что только Он может решить все наши проблемы. Это уже будет не поверхностное суждение, а выстраданное. Так крепнет наша вера», - рассказал архиерей.

Управделами УПЦ сказал, что Бог не исполняет также те желания человека, которые не принесут добра.

«Порой наши желания и просьбы не исполняются Господом, чтобы мы поняли, действительно ли мы хотим задуманного. Наверняка у каждого из нас найдутся такие примеры, когда мы чего-то сильно хотели, делали все возможное и невозможное для исполнения, со всем напором, а желание не исполнялось. Только спустя время мы понимали, что это на самом деле нам не было нужно и даже вредно. Бывало, что мы меняли свои планы и это, когда-то страстное желание, уже становилось не актуальным. Господь все ведает – и прошлое наше, и будущее. Поэтому порой и не исполняет желания, которые не принесут добра, не станут ступенькой к нашему восхождению к Богу. Будем искать терпения, и воспитывать свою душу в нем. Будем крепнуть в вере и стремиться к Богообщению. Тогда все наши желания будут исходить от Самого Бога, а значит будут всегда исполнены», - подытожил митрополит Антоний.