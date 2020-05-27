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На Волыни при содействии ректора Волынской духовной семинарии архимандрита Евмения (Михалевского) верующие Варшавско-Бельской епархии Польской Православной Церкви сделали подарок для онкогематологического отделения Волынского областного детского территориального медицинского объединения.

Фото: ВДС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской духовной семинарии, благотворители приобрели для нужд отделения сканер для сосудов NAVI-130 с подставкой ориентировочной стоимостью 5 тыс. евро, два пульсовых оксиметра, а также кресла-коляски и одноразовые пеленки для ребенка-инвалида Александра Задерейка.

К реализации благотворительного поступка присоединились ОО «Всеукраинская ассоциация журналистов «Четвертая власть» и волынская ОО «Приговор жить», которая занимается помощью онкобольным детям.
ForUm

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