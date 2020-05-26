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Верующие Украинской Православной Церкви могут донести до власти свою позицию, подписав петицию в защиту Киево-Печерской лавры от любых посягательств.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Безусловно, судьбу Лавры не могут решать никакие петиции. Об этом недавно сказал и Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Лавра - самый древний монастырь, построенный нашими предками, в котором в настоящее время монахи ежедневно молятся за Украину, власть и воинство, и всех украинцев. Существует вековая история и традиция Лавры, поэтому ее нельзя передавать из рук в руки, как здание на аукционе», - напомнил владыка.

После того, как 15 апреля на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция о передаче Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ, верующие разместили встречную петицию в защиту Лавры. Однако позже там появилось еще три с аналогичным текстом.

Епископ Виктор сообщил, что автор одной из опубликованных петиций №22/094164-еп Родион Абрамович является прихожанином УПЦ и студентом заочного сектора 4 курса Киевской духовной семинарии.

По состоянию на сегодня под петицией собрано 15 840 из 25 тыс необходимых подписей.

Подписать петицию в защиту Киево-Печерской лавры можно здесь.
ForUm

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