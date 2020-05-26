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Сознательное объединение вокруг Бога и единогласное стремление преодолеть разногласия поможет построить сильное украинское государство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Для того, чтобы несмотря на существующие разногласия в традициях и предпочтениях достичь настоящего единства, все мы без исключения должны сознательно к нему стремиться, помня Евангельские слова Христа: всякое государство, разделившееся в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит. Стоит вспомнить, что когда некоторые сообщества первых христиан стали называть себя «петровыми» и «павловыми», сами апостолы провозгласили: «Мы все Христовы, вне зависимости от того, кто нас крестил, вне зависимости от цвета нашей кожи, национального происхождения или политических убеждений», - отметил владыка.

Он напомнил, что когда люди объединяются вокруг Бога и Его Истины, разрушаются все возникшие национальные и культурные баррикады, побуждая к миру.

По его мнению, именно единство может дать украинцам «мощное государство, способное обеспечить справедливое судопроизводство, защитить право на жизнь и свободу мнения и религии, объединив различные этносы в единую украинскую общину. Правда, и от нас государству нужна способность жить по совести, желание творить и развивать, умение считаться с правами и потребностями других, унимая собственный эгоизм».

Епископ подчеркнул, что единство делает нас сильнее и в масштабах семьи, и в масштабах государства.

«Так будем же ежедневно пытаться достигать единства, сначала в семье, потом в коллективе и обществе, а затем и в государстве. Ведь именно в единстве настоящая сила народа. А для этого будем крепко держать в ладонях десницу Воскресшего Христа, не перестающую благословлять нас, и будем развивать отечество земное по законам Отчизны Небесной, помня при этом, что наибольший из этих законов - закон любви», - призвал архиерей.
ForUm

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