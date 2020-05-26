В интернете появился виртуальный тур по дореволюционным киевским храмам, которые были разрушены в атеистический период.

Как сообщает Центр информации УПЦ, интерактивный исторический материал доступен на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Мы ходим по улицам своих больших и малых городов и часто не предполагаем, что в том или ином месте был храм, где собирались христиане и молились Богу. Можно тысячу раз проходить рядом с каким-либо домом или административным зданием и не знать, что место это свято», - указано в описании к видео.

Пропорции храмов максимально приближены к реальности и сопровождаются исторической справкой о судьбе каждого храма.

Виртуальный тур создан на основе исследовательского фотоматериала Андрея Германа, который совместил фотографии прошлого века с фотографиями современных улиц столицы.