В Киеве полицейский метрополитена спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста Метро, сообщила пресс-служба столичного главка.

К полицейскому, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на станции метро Днепр поступила информация о том, что на неизвестный пытается спрыгнуть с моста на проезжую часть. Правоохранитель немедленно прибыл на платформу чтобы узнать обстоятельства.

«На месте я увидел, как незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть. Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей», - рассказал полицейский управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Вадим Полищук.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью из-за семейных трудностей. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении. Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.