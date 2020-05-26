также в разделеРелигия
В сети доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным храмам Киева
Совет Церквей намерен обсудить с премьер-министром меры адаптированного карантина 4
Черновицкий митрополит УПЦ поддержал верующих Задубровки, пострадавших от нападения активистов ПЦУ 12
В Киеве сняли карантин с трех монастырей УПЦ 11
Игуменья Серафима объяснила, почему суррогатное материнство является грехом 9
Стало известно, как будут проходить службы в открытой после карантина Киево-Печерской лавре 27
Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах 40
На Закарпатье православная молодежь передала тяжелобольным детям подарки 20
Митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм 17
В Церкви считают, что необходим духовный иммунитет, чтобы победить вирус 12
Митрополит Иларион заявил, что президент Черногории совершает такую же ошибку в отношении Церкви, как Порошенко 12
Сегодня представители УПЦ станут гостями медиапроекта «Люди» 11
Митрополит Антоний пояснил, как патриотизм может превратиться в фашизм 15
В УПЦ объяснили, почему и какие грехи называют смертными 26
Митрополит Антоний рассказал о реальных случаях коронавируса и о войне с УПЦ 12
Епископ УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного 11
Киево-Печерская лавра открылась после карантина 18
Патриарх Кирилл отметил День ангела Литургией и рассказал о миссии святых Кирилла и Мефодия 18

В Запорожской епархии во всех храмах Украинской Православной Церкви состоятся молебны перед Внешним независимым оцениванием.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 21 июня, накануне экзаменационной кампании, будет отслужен молебен – благословение на успешное прохождение экзаменов. Так же накануне сдачи предметных тестов будут служиться молебны: 24 и 29 июня, а также 1, 5, 6, 8, 12, 14 и 16 июля.

«Экзамен – это стресс, и с ним бывает сложно справиться без поддержки. Обращение к Богу не заменит подготовку и занятия, но Его присутствие рядом дает спокойствие, которое необходимо, чтобы сосредоточиться и выполнять задания, поможет открыть в себе силы. Мы знаем множество примеров из жизни святых, когда им нелегко давалась грамота, но по искренним молитвам Господь помог им преодолеть трудности. Видя стремление и слыша моление учащегося, Господь не оставит его и вразумит, направит на нужный путь.

Приглашаем принять участие в молебнах не только учащихся, но и их родных, близких и друзей», - сообщили в епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги