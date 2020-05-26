В Запорожской епархии во всех храмах Украинской Православной Церкви состоятся молебны перед Внешним независимым оцениванием.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 21 июня, накануне экзаменационной кампании, будет отслужен молебен – благословение на успешное прохождение экзаменов. Так же накануне сдачи предметных тестов будут служиться молебны: 24 и 29 июня, а также 1, 5, 6, 8, 12, 14 и 16 июля.

«Экзамен – это стресс, и с ним бывает сложно справиться без поддержки. Обращение к Богу не заменит подготовку и занятия, но Его присутствие рядом дает спокойствие, которое необходимо, чтобы сосредоточиться и выполнять задания, поможет открыть в себе силы. Мы знаем множество примеров из жизни святых, когда им нелегко давалась грамота, но по искренним молитвам Господь помог им преодолеть трудности. Видя стремление и слыша моление учащегося, Господь не оставит его и вразумит, направит на нужный путь.

Приглашаем принять участие в молебнах не только учащихся, но и их родных, близких и друзей», - сообщили в епархии.