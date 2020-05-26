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Служба безопасности Украины разоблачила хищение горючего в одном из центров обеспечения Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии.

Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн. Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки размером в 3 тонны незаконно приобретенной у военных.

Во время шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения Вооруженных сил и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
ForUm

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