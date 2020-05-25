также в разделеРелигия
Стало известно, как будут проходить службы в открытой после карантина Киево-Печерской лавре 8
На Закарпатье православная молодежь передала тяжелобольным детям подарки 15
Митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм 13
В Церкви считают, что необходим духовный иммунитет, чтобы победить вирус 10
Митрополит Иларион заявил, что президент Черногории совершает такую же ошибку в отношении Церкви, как Порошенко 12
Сегодня представители УПЦ станут гостями медиапроекта «Люди» 11
Митрополит Антоний пояснил, как патриотизм может превратиться в фашизм 14
В УПЦ объяснили, почему и какие грехи называют смертными 22
Митрополит Антоний рассказал о реальных случаях коронавируса и о войне с УПЦ 12
Епископ УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного 11
Киево-Печерская лавра открылась после карантина 17
Патриарх Кирилл отметил День ангела Литургией и рассказал о миссии святых Кирилла и Мефодия 18
Митрополит Антоний рассказал, за что Господь послал людям пандемию, и почему вирус поражает праведных людей 205
Ионинский монастырь в Киеве могут открыть через неделю 11
На Житомирщине вандалы установили на месте поклонного креста распятие со свастикой 26
Крестный ход УПЦ в Банченский монастырь переносят на следующий год 27
Завтра в Сумах откроют детскую площадку на территории Спасо-Преображенского собора 15
На Волыни священник УПЦ может лишиться дома из-за незаконных действий чиновников 18

Настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук и двое верующих - Александр Баккалинский и Дмитрий Бочаров отправятся из Почаевской в Киево-Печерскую лавру на велосипедах.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на feodor.kiev.ua, за 24 часа велосипедисты проедут 420 км.

Паломники отправятся в путешествие «Почаевская стрела» из Почаевской лавры утром 6 июня, а утром 7 июня, в день праздника Пятидесятницы, прибудут в Киево-Печерскую лавру. Таким образом, они символически объединят эти святые места Украины.

«Поездка из Почаева в Киев будет большим испытанием для паломников, они должны проявить духовную стойкость, поддерживать друг друга и двигаться на велосипедах все как один.

Для отца Петра эта поездка будет очередным шагом в подготовке к спортивному достижению. Он готовится принять участие в триатлоне Ironman, "Железный человек". Это событие, сочетающее заплыв на 3,86 км, поездку на велосипеде на 180 км и марафонскую пробежку в 42 км. Отец Петр мечтает получить титул "железного батюшки" и доказать устойчивость, которую дарит людям православная духовность. Священник родом из Почаева, поэтому в своем труде просит заступничества у святого Иова Почаевского, который в миру носил имя Ивана Железо», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с 29 сентября по 5 октября должно состояться велопутешествие в Святогорск. Подробнее читайте на сайте храма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3452 грн.
10
Теги