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Представители Украинской Православной Церкви станут гостями международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

Фото: 112.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, программа начнется сегодня в 15.15.

В программе, которую ведут телерадиоведущий Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов, рассмотрят взаимоотношения верующих и государства. По теме взаимодействия с госорганами выступит протоиерей УПЦ Виктор Земляной.

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, диакон УПЦ Ростислав Валихновский расскажет об охране здоровья в период пандемии коронавируса.

Также темами обсуждения станут кадровая политика Президента Украины, вопросы экономики, здоровья людей, вызовов, связанных с эпидемиями, взаимоотношений гражданина и государства в новом послекарантинном мире.
ForUm

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