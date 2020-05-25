Случаи массового заражения коронавирусом во время пандемии происходили во многих учреждениях закрытого типа, однако особое внимание заострялось на монастырях Украинской Православной Церкви.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, это отметил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Мы должны признать, что действительно произошли случаи массового заражения в нескольких православных монастырях на территории Украины, России и Беларуси. Пострадало также и духовенство. На эти случаи обращали особое внимание средства массовой информации, и в общественном сознании сложилось впечатление, что именно монастыри и церкви являются главными очагами эпидемии. Однако случаи массового заражения были и в общежитиях, и в детских интернатах, и в других учреждениях закрытого типа. Например, недавно была ужасная новость о заражении более 80 человек в одном только детском интернате Киева», - сказал он.

Владыка отметил, что спецификой инфекционных болезней является их быстрое распространение в закрытом пространстве.

«Монастыри являются центрами паломничества, туда всегда приезжает много туристов, поскольку в монастырях совершаются богослужения, которые привлекают людей. По введению карантина в Украине не было запрета на богослужения, и в этот первый период карантина, к сожалению, болезнь достигла монастырей. А потом уже в монастырской среде, где монахи ведут общие молитвы и общие трапезы, вирус быстро распространился. Как только стало известно о первых случаях заражения в Киево-Печерской лавре, монастырь сразу же перешел на закрытый режим совершения богослужений. Благодаря Богу, сегодня уже большинство из тех, кто заболел – выздоравливают. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь трех монахов нашей Лавры. Для всех нас это важный урок: мы недооценили угрозу, которая возникла перед всем нашим обществом, и теперь все мы – и Церковь, и общество в целом, должны учиться жить в новых реалиях».

Митрополит Антоний также обратил внимание на то, что во многих СМИ, говоря о заболеваемости COVID-19, особый акцент делали на Украинской Православной Церкви.

«В некоторых СМИ говорили в основном о заболеваемости в монастырях и парафиях УПЦ, не вспоминая о других конфессиях. Поэтому мы должны с сожалением констатировать, что продолжается борьба с Украинской Православной Церковью, и некоторые журналисты под заказ даже эту болезнь использовали для борьбы с нашей Церковью», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.