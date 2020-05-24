На Житомирщине вандалы поглумились над поклонным крестом на въезде в село Василевка, и поставили на его месте распятие с куклой, обрисованной свастикой и сатанинской символикой.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Житомирской епапрхии, в ночь с 17 на 18 мая неизвестные вандалы разрушили православный деревянный крест с распятием Спасителя, установленный на въезде в село Василевка Попельнянского района Житомирской области.

Уничтоженный крест был освящен 28 февраля 2019 года. Злоумышленники не просто разрушили крест, но и забрали отдельные его части с собой – на месте акта вандализма не оказалось верхней и нижней перекладин, а также рук от фигуры Спасителя.

Полиция, вызванная на место происшествия, зафиксировала факт совершения преступления.

«Но на этом дьявольское дело не закончилось. В ночь с 22 на 23 мая на месте поваленного Креста появилось нечто страшное. Неизвестные поставили крест, который, скорее всего, притащили с местного кладбища, и "распяли" на нем куклу, которую обрисовали свастикой и сатанинской символикой. Также на крест прицепили табличку с непристойным изображением», - рассказали в Житомирской епархии.

В данный момент поиском злоумышленников занимается полиция.