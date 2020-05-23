Традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви в Банченский монастырь на Буковине переносят на следующий год.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, в этом году крестный ход не проводят из-за карантина.

К сожалению, в связи с продолжением карантина в Черновицкой области, традиционный, ежегодный крестный ход в мужской монастырь в честь Вознесения Господня села Банчены Герцаевского района переносится на следующий год», - сообщили в епархии.