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Завтра в Сумах на территории Спасо-Преображенского собора Украинской Православной Церкви откроют детскую площадку.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная Сумщина», открытие детской площадки во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора города состоится 24 мая в 12.00, после окончания в соборе Божественной литургии.

Откроет детскую площадку при соборе митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.
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