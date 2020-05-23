В селе Садов Волынской области должностные лица Старостинского округа совместно с другими чиновниками, превышая свои служебные полномочия, оформили право собственности на церковный дом, в котором проживает и официально зарегистрирован местный священник протоиерей Владимир Мелес.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, об уголовном нарушении священнослужитель сообщил правоохранителям.

Протоиерей Владимир Мелес в заявлении отмечает, что он вместе со своей семьей зарегистрирован и проживает в этом доме.

Однако, по словам священника, 24 ноября 2019 года ФОПу Музычук был выдан технический паспорт на этот дом без каких-либо документов и без каких-либо технических замеров.

В то же время техническая инвентаризация жилого дома не проводилась, не составлялось и инвентаризационное дело.

И.о. старосты Садовского Старостинского округа Шендюх не выдавал выписки из хозяйственной книги №1 по 2016-2020 г.

А уже 13 мая 2020 года частный нотариус Луцкого городского нотариального округа Наталья Курта, как отмечают в епархии, вероятно, безосновательно, без каких-либо надлежащих доказательств и с нарушением действующего законодательства зарегистрировала право собственности на этот дом.

Как отмечает протоиерей Владимир Мелес в своем заявлении, нотариус не имела на это права, поскольку должностные лица религиозной общины Казанской иконы Божьей Матери «ПЦУ» села Садов никаких документов нотариусу не подавали. Впрочем, Наталья Курта зарегистрировала право собственности на жилой дом за юридическим лицом на основании выписки из хозяйственной книги.

Однако эта выписка не является правоустанавливающим документом, на основании которого возникает право собственности на недвижимое имущество.

Также нотариус Наталья Курта является нотариусом городского нотариального округа, поэтому не имела права совершать действия в отношении имущества, которое относится к юрисдикции нотариусов Луцкого районного нотариального округа. Этим она превысила свои полномочия, отмечают в епархии.

В итоге 20 мая 2020 года священнослужитель обратился в милицию с просьбой проверить эту информацию в рамках уголовного производства.