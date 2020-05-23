Авиакомпания Wizz Air продолжила отмену рейсов на всех украинских маршрутах до 15 июня в связи с решением правительства.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на сообщение лоукостера.

«Авиакомпания заявила, что возместит деньги за билеты в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования», — говорится в сообщении.

Также Wizz Air задекларировала возможность запроса о возврате денег за билеты на отмененные рейсы, однако эта процедура займет больше времени.

Напомним, Wizz Air временно приостановила перелеты по украинским маршрутам с 17 апреля в связи с решением правительства запретить международное авиасообщение.

В конце апреля на сайте авиаперевозчика появились сообщения о продаже билетов на рейсы в несколько городов на май. Тогда же Czech Airlines и Lufthansa также заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.