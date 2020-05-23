В Запорожской епархии Украинской православной Церкви провели детский челлендж ко Дню вышиванки, который в Украине отмечают 21 мая.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, челлендж запустили в воскресной школе «Виноград», которая действует при храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Константиновка Мелитопольского района.

В челлендже приняли участие воспитанники и преподаватели воскресной школы.

«Из-за продленного карантина по прежнему нет возможности для встреч во время воскресных занятий. Поэтому дети с радостью приняли участие и активно примерили вышиванки, позируя не выходя из дома. Дети использовали разные зоны – иконные уголки, цветочные клумбы, творчески отнеслись к проекту», - рассказали в Запорожской епархии.