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В Запорожской епархии Украинской православной Церкви провели детский челлендж ко Дню вышиванки, который в Украине отмечают 21 мая.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, челлендж запустили в воскресной школе «Виноград», которая действует при храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Константиновка Мелитопольского района. 

В челлендже приняли участие воспитанники и преподаватели воскресной школы. 

«Из-за продленного карантина по прежнему нет возможности для встреч во время воскресных занятий. Поэтому дети с радостью приняли участие и активно примерили вышиванки, позируя не выходя из дома. Дети использовали разные зоны – иконные уголки, цветочные клумбы, творчески отнеслись к проекту», - рассказали в Запорожской епархии.
ForUm

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