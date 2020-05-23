Власти Ирана причастны к проведению террористических атак в более чем 40 странах, во время которых погибли по меньшей мере 360 человек. Все эти убийства и атаки осуществлялись силами Корпуса стражей исламской революции, министерства разведки и безопасности и иранских дипломатов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

«Глобальная террористическая кампания Ирана охватывала по крайней мере 360 целенаправленных убийств в других странах, а также взрывов бомб в массовых местах, во время которых погибли и были ранены сотни людей», - говорится в заявлении.

Отмечается, что иранские дипломаты неоднократно были причастны к убийствам за границей, о чем свидетельствуют ордера на арест, судебные и полицейские расследования, сообщения разведывательных служб, а также свидетелей.

«Иран продемонстрировал готовность использовать преступные группировки, наркокартели и другие третьи стороны для осуществления своих заговоров по убийству за рубежом», - отметили в Госдепе.

американские дипломаты заявили, что Иран последовательно лжет о своей причастности к убийствам за границей, «даже когда ловят его собственных дипломатов, которые отслеживают цели для нападения, поставляют взрывчатку или убегают с места преступления».

Напомним, США ввели санкции против китайских компаний и организаций.