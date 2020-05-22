Украинский боксер Василий Ломаченко, внесенный в базу «Миротворца», призвал подписать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Братья и сестры! Петиция в поддержку лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах Viber с просьбой данную петицию подписать»,- говорится на скриншоте, который он опубликовал в Instagram.

Также спортсмен разместил на своей странице ссылку на петицию.

Пост боксера вызвал резкую критику подписчиков.

Как сообщал ForUm, 15 апреля была опубликована петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в управление Православной церкви Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ответ на это через две недели была создана петиция с требованием оставить лавру в подчинении УПЦ МП.

Ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором рассказывают о своей вере и дружбе с россиянами.