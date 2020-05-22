Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность.
Об этом заявили в пресс-центре СБУ в связи с появлением в СМИ информации о том, что Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, сообщает Укринформ.
«Широко известный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом, в том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность», - подчеркнули в пресс-центре.
В СБУ также отметили, что компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отображено в соответствующем реестре юридических лиц.
«Вся вышеуказанная информация в открытом доступе», - подчеркнули в пресс-центре.
В программе «Схемы: коррупция в деталях» была озвучена информация о том, что действующий председатель СБУ Иван Баканов якобы занимает руководящую должность в испанской фирме, хотя это запрещено антикоррупционным законодательством. По информации журналистов, Баканов с 2015 года и по сей день занимает в компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada должность «administrador único», то есть единоличного администратора – это лицо, уполномоченное на все действия от имени фирмы.
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что считает Баканова самым честным председателем Службы безопасности Украины.
Иван Баканов был назначен на должность председателя СБУ 29 августа 2019 года.
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