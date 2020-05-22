также в разделеОбщество
Ломаченко просит подписать петицию о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП
Из Чернобыльской зоны пытались вывезти 60 кг рогов лося 1
Таможня продала 14 айфонов по цене, вдвое ниже изначально заявленной 14
Посол Украины о заявлениях РФ на конференции по Крыму: «Увидимся в Гааге, ребята» 17
СБУ: Баканов с момента назначения в должность не занимается бизнесом 12
Будут судить офицера ВСУ за гибель двух военных 13
Комиссия журналистской этики раскритиковала скандальные интервью Гордона 19
МВД возобновляет прием экзаменов на водительские права 12
За месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу 22
На месте стрельбы на Житомирщине нашли 5 единиц оружия 40
Эпидемиолог: Ослабление карантина грозит всплеском заболеваемости COVID-19 17
Надбавки медикам выплатили все области 25
Следствие в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета завершено 23
Повторно плененный Синченко сбежал из застенков «ДНР» 23
НАБУ проводит обыски в Укрзализныце по Бориспольскому экспрессу 16
В СНБО призвали готовиться к новой вспышке COVID-19 27
Сомнительный «Амизон» испытают на больных коронавирусом, ВОЗ не рекомендует 47
В Минздраве считают, что Украина готова ко второй волне коронавируса 14

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра ведомства, житель Донецка является боевиком так называемой «1 АК ДНР», входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую для посещения родственников.

Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ.

В ходе досмотра вещей злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого «министерства обороны ДНР» с отметками о прохождении службы и закрепленное оружие, а также удостоверение члена фейкового «общественного движения Донецкой республики».

В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружено фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги