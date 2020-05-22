Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра ведомства, житель Донецка является боевиком так называемой «1 АК ДНР», входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую для посещения родственников.

Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ.

В ходе досмотра вещей злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого «министерства обороны ДНР» с отметками о прохождении службы и закрепленное оружие, а также удостоверение члена фейкового «общественного движения Донецкой республики».

В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружено фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.