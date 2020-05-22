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В Херсонской области в селе Новая Маячка 22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн посетил Свято-Николаевский приход.

Фото: Херсонская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, архиерей возглавил Божественную литургию.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг 210-летнего храма.

Митрополит Иоанн поздравил настоятеля прихода протоиерея Бориса Орусского и прихожан с праздником, а также вручил архиерейскую грамоту Свято-Николаевскому приходу по случаю его 210-летия.
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