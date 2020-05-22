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Айфоны различных моделей (в основном пятые, седьмые, десятые и один восьмой) пошли «с молотка» на электронном аукционе за 78 тыс. грн, сообщили ForUm’у в Государственной таможенной службе.

«Что получает государство от этого аукциона: госбюджет пополнится на 78 тыс. грн. Айфоны не покрываться пылью на складах. На открытых торгах у телефонов появился новый владелец», - говорится в сообщении.

Сначала айфоны оценили в 150 тыс. грн, потом в 114 тыс., но на торги никто не пришел. Когда аукцион объявили уже третий раз со стартовой ценой в 76 тыс. грн, на торги зашло два участника, которые и разыграли между собой телефоны.

Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи имущества новому владельцу.

Детали торгов здесь: https://bit.ly/2zmiM07
ForUm

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