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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в домовом храме в честь святителя Николая в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по случаю престольного праздника, сегодня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний возглавил Божественную литургию.

Фото: Фейсбук митрополита Антония

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Антония, владыке сослужили ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, проректор по воспитательной работе Амвросий, преподаватели и студенты духовных школ в священном сане.

За Литургией были вознесены сугубые просьбы и молитва об избавлении от коронавируса.

В конце богослужения состоялся крестный ход вокруг резиденции Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с чтением Евангелия и окроплением святой воды. После чего в храме у иконы святителя Николая была прочитана молитва и величание святому.
ForUm

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