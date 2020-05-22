Высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви Каменец-Подольское духовное училище иконописи в честь апостола и евангелиста Луки приглашает абитуриентов на 2020-2021 учебный год.
Фото: lukicon.wixsite.com
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт училища, вступительные экзамены будут проходить 11 и 12 августа.
Срок обучения в училище - 4 года. В училище принимают лиц мужского и женского пола православного вероисповедания до 30 лет.
С образовательной программой, правилами поступления и образцами документов можно ознакомиться тут.
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