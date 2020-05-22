В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу попытки РФ узаконить аннексию Крыма, организовав международную встречу по ситуации на полуострове, и отметили, что участие представителей ЕС не может расцениваться как признание аннексии.

Как пишет «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на странице представительства ЕС в ООН.

«Мы сожалеем, что Россия созвала встречу по «формуле Аррии», тщетно пытаясь легитимизировать незаконную аннексию, и мы подчеркиваем, что это мероприятие и наше участие в нем не могут трактоваться как признание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Уже шесть лет ЕС не признает и не будет признавать аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией и продолжает решительно осуждать это нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины... и продолжит свою политику, включая санкции», - отмечают в заявлении.

В нем говорится, что действия России являются вопиющим нарушением международного права и ключевых принципов мирового порядка, а дальнейшая милитаризация полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и усложнила судоходство в Азовском море.

Кроме того, отмечаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

«Мы также призываем Россию прекратить злоупотребления антиэкстремистским законодательством и освободить всех незаконно заключенных на полуострове», - сказано в заявлении.

ЕС также настаивает на необходимости предоставить свободный доступ на территорию оккупированного Крыма представителям мониторинговых миссий и правозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что представители ряда стран ЕС и делегации ЕС при ООН, вопреки своим правилам, могут принять участие в организованной Россией видеоконференции по «формуле Аррии» о ситуации в Крыму. Только Болгария, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния и три балтийских государства заявили, что они откажутся от встречи.

Встречи по «формуле Аррии», часто используемые ООН, являются неформальными переговорами, позволяющими членам организации быть информированными по вопросам международной безопасности.

В рамках ответа на аннексию Крыма Европейский Союз разработал строгие руководящие принципы для всех своих дипломатов, а также дипломатов своих государств-членов, заявив, что не разрешается «присутствие или участие любого уровня в любом мероприятии, целью которого является признание статуса Крыма / Севастополя и фактической аннексии».

Некоторые из официальных лиц неофициально выразили опасения, что присутствие дипломатов ЕС поставит под угрозу руководящие принципы непризнания и это будет использовано в пропагандистских целях, даже если они выступят против аннексии на встрече.