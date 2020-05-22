Европейский Союз и несколько его членов могут нарушить правила блока относительно контактов с фактической властью аннексированного Россией Крыма, приняв участие в организованной Москвой видеоконференции по ситуации в регионе, сообщает Радио Свобода.

Двое дипломатов из стран-членов ЕС, которые не уполномочены говорить публично, сообщили, что до 19 из 27 представителей стран Евросоюза на разных уровнях, а также делегация ЕС в ООН планируют участвовать в событиях, запланированных на 21 мая.

В пояснительной записке о конференции, автором которой является постоянная миссия России при Организации Объединенных Наций, сказано, что на западе приветствуют всех «базируемых в Нью-Йорке представителей государств-членов ООН на уровне постоянных представителей, их заместителей и экспертов, а также прессу».